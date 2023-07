Arthur Cabral e Vini Jr. são os brasileiros que mais marcaram na Europa em 2023; Veja detalhes

Arthur Cabral e Vinícius Júnior estão empatados na artilharia brasileira da Europa no ano de 2023. Os dois jogadores já marcaram 13 gols somente nesse primeiro semestre do ano e ocupam, juntos, a primeira posição do ranking dos artilheiros, seguidos por Rodrygo, Malcom e Dodô, fechando o Top-5.

Vini Jr., pelo Real Madrid, vive um momento único. Com 13 gols marcados somente em 2023, o jogador se prepara para dar início a temporada 2023/2024, que está previsto para começar em agosto.

Arthur Cabral, pela Fiorentina, tem sido o principal destaque da equipe italiana. Com passagens por Ceará, Palmeiras e Basel, o atacante chamou bastante atenção em seus últimos jogos.

Considerando a quantidade total de gols marcados na temporada de 2022/2023, Malcom lidera o ranking dos artilheiros brasileiros, com 26 gols vestindo a camisa do Zenit, seguido por Vinícius Jr., com 23.

RANKING ARTILHARIA

​1. Vinicius Jr. - 13 gols

1. Arthur Cabral - 13 gols

3. Rodrygo - 12 gols

4. Malcom - 11 gols

4. Dodô - 11 gols

6. Igor Paixão - 9 gols

7. Raphinha - 8 gols

7. Gabriel Martinelli - 8 gols

7. Felipe Anderson - 8 gols

8. Joelinton - 6 gols

8. Samuel Lino - 6 gols

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto