Ítalo Ferreira se lesiona e abandona bateria contra Ian Gentil em J-Bay; Surfista lamenta

Ítalo Ferreira deixou mais cedo a bateria contra Ian Gentil na manhã desta terça-feira, (18), na etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, válida pela Liga Mundial de Surfe. Após uma manobra, o surfista aterrissou mal e acabou se lesionando. Com muitas dores, Ítalo Ferreira precisou abandonar a bateria e Ian Gentil venceu e avançou para as quartas de final.

Ítalo Ferreira vencia Ian Gentil quando se machucou. A bateria foi encerrada em 14.70 pontos para Ian, contra 13.47 de Ítalo. Nas quartas de final, o surfista havaiano vai enfrentar o brasileiro Gabriel Medina.

Através de uma publicação feita em seu Instagram, Ítalo se pronunciou e lamentou o ocorrido.

"Sinto muito! 😔



Eu tive que abandonar a bateria e ir direto p/ o hospital após errar uma manobra e machucar meu joelho direito.

Diferente do ano passado eu não tive condições de continuar depois de sentir muita dor.

Eu tenho trabalhado bastante pra ser forte e evitar esse tipo de lesão, mas infelizmente existe o risco!

Espero que não seja nada grave e consiga voltar o mais rápido possível, só que com outros planos! Porque eu não consigo alcançar o meu objetivo final.



Tudo tem um propósito e se teve que ser assim, de um jeito ou de outro lá na frente eu vou descobrir e Deus vai me mostrar o melhor caminho.



Obrigado pela força", escreveu o surfista.