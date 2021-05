Ariel Holan perde força em lista do Fortaleza; técnico Vojvoda avança em negociação

A diretoria do Fortaleza segue em busca de um técnico para a temporada de 2021. Da lista final de três opções analisadas, o argentino Ariel Holan, ex-Santos, perdeu força na escolha tricolor.

Os contatos se intensificaram nos últimos dias, mas a complexidade da negociação afastou o comandante do Pici. Os principais entraves envolvem o aspecto financeiro exigido ao clube.

Legenda: Ariel Holan estava no Santos e surge entre os cotados para assumir o Fortaleza Foto: Ivan Storti / Santos

O Diário do Nordeste apurou que Holan não aceitou uma proposta oficial. Nas tratativas, o comandante mostrou simpatia ao projeto, no entanto, havia necessidade de readequação financeira.

Dentre as opções, a cúpula tricolor avançou no também argentino Juan Pablo Vojvoda, ex-Unión La Calera. O profissional se adequou à realidade financeira do Leão e passa a ser o alvo principal. O anúncio do escolhido será efetuado nesta terça-feira (4).

Foco no mercado

A busca por um novo treinador ocorre desde o último dia 25, com a demissão de Enderson Moreira. O primeiro alvo, no mercado nacional, foi Fernando Diniz, ex-São Paulo. As tratativas não avançaram.

Com o passar do tempo, a gestão ampliou as alternativas e trabalhou também com nomes estrangeiros. Pelo intervalo longo até o início da Série A, o clube compreende um prazo viável para permitir a adaptação.