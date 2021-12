Arena Castelão receberá doações para auxiliar os municípios do Estado da Bahia

A Arena Castelão receberá a partir desta segunda-feira (27) doações de alimentos, água, roupas, cobertores e calçados, para auxiliar os munícipios do Estado da Bahia que enfrentam situações de emergência após o rompimento de duas barragens e fortes chuvas. A ação é realizada pela Secretaria de Esporte e Juventude (Sejuv).

As doações serão recebidas por funcionários da Cruz Vermelhana na bilheteria 1 e 2, em frente à rotatória da Avenida Alberto Craveiro com a Avenida Paulino Rocha, entre 09h e 17h (horário de Brasília).

De acordo com o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro, a ação visa "levar essa ajuda às pessoas que perderam tudo nesse desastre". Pinheiro ainda aproveitou para convidar os cearenses para contribuirem com às doações.

"Estamos acolhendo essa ação em prol dos moradores da Bahia, quem pode ajudar é só se dirigir à Arena Castelão que estaremos recebendo as doações. Esse é um momento difícil."

Situação da Bahia

Enfrentando fortes chuvas desde o início de dezembro, o Estado da Bahia vive um momento complicado, com deslizamentos de pedras, interdição de rodovias e rompimento de barragens. Mais de 16 mil pessoas estão desabrigadas.

Com mais de 72 munícipios em situações de emergência, uma onda de solidariedade foi formada. O Governo do Estado do Ceará enviou bombeiros e viaturas para apoio às vítimas. Figuras públicas, como cantores e influenciadores, também se uniram e estão arrecando fundos para doações aos desabrigados.