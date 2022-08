Árbitro de Fortaleza e Corinthians reclama de falta de internet no Castelão para preencher súmula

O árbitro Leandro Pedro Vuaden, responsável por comandar o jogo entre Fortaleza e Corinthians, na Arena Castelão, fez um registro curioso na súmula. O gaúcho informou que não havia internet no estádio para preencher o documento da partida no momento e acabou fazendo isso do hotel em que estava hospedado.

No campo de Ocorrências/Observações, Vuanden escreveu: "Informo que não havia internet disponível no estádio, para o preenchimento da presente súmula, sendo necessário a sua lavratura no hotel após o término da partida."

Legenda: Árbitro Leandro Pedro Vuaden registrou falta de internet para registrar súmula na Arena Castelão. Foto: Reprodução/CBF

A Secretária de Esportes se manifestou sobre o tema e disse não ter recebido nenhuma reclamação sobre a falta de internet. Além disso, ressalta que há profissionais para dar suporte. Leia a nota abaixo:

"A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) informa que a internet Wi-Fi da Arena Castelão destinada à organização estava funcionando normalmente neste domingo (21), no jogo entre Fortaleza e Corinthians, pela Série A do Campeonato Brasileiro. A Sejuv não recebeu reclamação durante o evento, e a administração do equipamento mantém funcionários disponíveis na área de competições, oferecendo todo tipo de suporte."

O duelo entre as equipes ocorreu neste domingo (21), em jogo válido pela 23ª do Brasileirão. Moisés marcou o gol que deu a vitória para o Tricolor do Pici. O time volta a campo no próximo domingo, quando encara o São Paulo, no Morumbi.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil