Técnico do Corinthians lamenta derrota, detona gramado e cita força do Fortaleza: 'não é fácil'

Técnico do Corinthians, Vítor Pereira lamentou a derrota do time para o Fortaleza neste domingo (21), na Arena Castelão. A vitória no jogo da 23ª rodada do Brasileiro valia a vice-liderança para o time paulista. Em entrevista coletiva após o duelo, o português criticou o gramado do estádio e ressaltou a força do Tricolor do Pici em casa.

Mais de 44 mil torcedores lotaram o estádio para apoiar o time, que conquistou a quarta vitória seguida nesse returno e segue 100% na competição. Para o técnico do Corinthians, o grupo comandado por Vojvoda sabe aproveitar o fator casa.

Vítor Pereira Técnico do Corinthians O Fortaleza em casa não é fácil. Não é fácil. Está num bom momento. Não vi superioridade nenhuma do Fortaleza. Foi um jogo bem disputado, discutido. Tecnicamente não foi bem jogado porque o campo não permite. Mas foi um jogo bem disputado e calhou para o lado deles, poderia ter calhado para o nosso. Lamento, pois gostaria muito de ter ganho o jogo para aproximar das equipes da frente (da tabela). Mas a realidade é esta, jogamos com o que temos. Mas estou muito satisfeito com quem esteve em campo.

Corinthians na tabela

Com a derrota, o Corinthians caiu uma posição na tabela e está em quarto. A equipe volta a campo nesta quarta-feira (24). O time encara o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. Já o Fortaleza saiu de 15º para 13º e encara o São Paulo no domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA:

