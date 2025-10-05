Árbitro da Série A passa mal durante jogo e é levado de ambulância ao hospital

Felipe Fernandes de Lima, árbitro profissional de futebol, passou mal durante uma partida na manhã deste domingo (5) e precisou ser levado de ambulância ao hospital. O caso aconteceu em Brumadinho, no estado de Minas Gerais.

Felipe atua como árbitro na Série A do Brasileirão e apitou a partida entre Corinthians e Mirassol, na noite do último sábado (4). Na manhã deste domingo ele estava atuando em uma partida de futebol amador, do time da cidade de Brumadinho.

De acordo com relatos do ge, o árbitro caiu no gramado aos 20 minutos do primeiro tempo e a partida foi imediatamente paralisada. A ambulância entrou no gramado e prestou os primeiros atendimentos a Felipe, que foi posteriormente encaminhado ao hospital.

Segundo informações de Francielly Fernanda Castro, vice-presidente do sindicato de árbitros de MG, que conversou com o ge, Felipe "está bem e passa por exames". Não há maiores detalhes do que ocasionou o mal-estar.