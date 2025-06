Após rumores de saída e volta das férias, Vojvoda manda aviso: 'Estou bem e forte. Noticiem isso'

O Fortaleza abriu parte do treino da equipe nesta quinta-feira (26), no Pici. O grupo retomou as atividades após 15 dias de férias. A imprensa teve autorização para acompanhar as atividades por cerca de 20 minutos. A equipe, que está na zona de rebaixamento do Brasileiro, sofre pressão, assim como o técnico Juan Pablo Vojvoda. O argentino, aliás, fez questão de avisar para todos que está bem.

Estou bem e estou forte. Noticiem isso! Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

O tom irônico do treinador ocorre após rumores de demissão dele no período de recesso. A situação foi logo resolvida pelo clube que, em nota oficial, garantiu a permanência do técnico que está no cargo desde 2021.

Atualmente, o Fortaleza disputa três competições: Libertadores, Brasileirão e Copa do Nordeste. O próximo desafio da equipe será diante do Bahia, pelo torneio regional, no dia 9 de julho. Em seguida, enfrenta o Ceará em Clássico-Rei pela Série A.