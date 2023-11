Após fim da 32ª rodada, chances do Foraleza de ir para a Libertadores caem para 4,41%

Vencido pelo Flamengo na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza emendou a quarta derrota seguida no torneio e viu as chances de vaga na Libertadores caírem para 4,41%. Apenas os seis primeiros times da tabela conseguem vaga na próxima edição do torneio, em 2024. Os dados são do Espião Estatístico, do ge.

Os quatro primeiros colocados da competição garantem vaga direta. Até o momento, Botafogo, Palmeiras e Bragantino estão com mais de 99% confirmados no torneio continental. Já o Grêmio ainda segue na luta para segurar a quarta vaga. Atlético-MG e Flamengo seguem de olho no G-4, mas tentam pelo menos se firmar no G-6. Os dois podem entrar na pré-Libertadores caso fiquem em quinto e sexto na tabela.

O Tricolor do Pici permaneceu em nono na tabela, com 42 pontos. A equipe está 11 pontos atrás do sexto colocado, o Flamengo, que tem 53 somados. O próximo adversário da equipe tricolor será o Athletico-PR, na Arena da Baixada, nesta quarta-feira (8).

POSSIBILIDADES DE LIBERTADORES APÓS A 32ª RODADA

*G4 e G6, respectivamente



Botafogo 95,31% - 99,88%

Bragantino 94,14% - 99,81%

Palmeiras 89,35% - 99,35%

Grêmio 49,00% - 92,72%

Flamengo 43,90% - 87,84%

Atlético-MG 24,11% - 78,46%

Athletico-PR 2,98% - 26,97%

Fluminense 0,98% - 9,80%

Fortaleza 0,23% - 4,41%

São Paulo 0% - 0,58%

Cuiabá 0% - 0,10%

Internacional 0% - 0,04%