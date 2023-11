Após ameaçar torcida do Fluminense, PM diz estar preparada para a chegada da organizada do Boca

Após brigas entre torcedores do Fluminense e do Boca Juniors em Copacabana, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que os agentes da corporação estão preparados para a chegada das líderes dos barra bravas do clube argentino. Eles ameaçaram tricolores após os episódios na cidade carioca. Os times jogam a final da Libertadores neste sábado, no Maracanã.

"Que esperem a gente chegar, e que os do Fluminense venham nos procurar, que nós três (Marcelo Aravena, Mauro Martin e Rafael Di Zeo) vamos para a frente da torcida e do nosso povo. Vamos defender toda a nossa gente do Boca, mas que os Fluminense venham nos procurar", disse Aravena, um dos líderes da barra brava do Boca, em áudio enviado à imprensa argentina.

"Quando chegarmos, que venham. Eles são obrigados a brigar com toda a torcida organizada do Boca, torcida organizada com torcida organizada. Que não briguem com o povo, que briguem com a torcida organizada do Boca", completou.

Ao O Globo, a PM do Rio de Janeiro ressaltou que "o policiamento está preparado para a chegada dos torcedores e para o jogo que acontece amanhã, no Maracanã."

ENTENDA O CASO

Uma briga entre torcedores argentinos e tricolores teria começado por volta das 17 horas desta quinta-feira (2). A PM usou gás de pimenta e bombas de efeito moral para interromper a confusão e dispersar as pessoas.

Seis torcedores do Boca Juniors foram conduzidos pela PM até à 12ª DP, em Copacabana, e à 13ª DP (Ipanema). O grupo foi prestar esclarecimentos após a confusão em frente ao quiosque Buenos Aires, reduto de argentinos na praia carioca. Outras quatro pessoas foram levadas para a UPA da Siqueira Campos, na mesma região, com reações ao gás.

Quatro turistas argentinos foram detidos por desacato, na 13ª DP. Eles prestaram depoimento e foram liberados. Todos estavam visivelmente embriagados. O grupo está hospedado em um hotel na Avenida Atlântica.

CONMEBOL SE MANIFESTA

"A Conmebol faz um chamado aos torcedores do Boca Juniors e do Fluminense FC a compartilharem juntos momentos de alegria e celebração que o nosso futebol nos proporciona. Os valores do esporte que tanto amamos devem inspirar um comportamento pacífico e harmonioso. Portanto, repudiamos quaisquer atos de violência e racismo que possam ocorrer no contexto desta final."