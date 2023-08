Ao fim do 1º turno, qual a probabilidade do Fortaleza chegar à Libertadores? Veja pontuação:

O Fortaleza encerrou o 1º turno da Série A do Brasileiro goleando o Santos por 4 a 0 no Castelão, quebrando uma sequência incomoda sem vencer. Ao terminar o turno da 11ª colocação com 26 pontos, a equipe começará o turno apenas 5 pontos do G6, que hoje dá uma vaga na Libertadores.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Leão tem 15,6% de chance de se classificar para a Libertadores via G6. O 6º colocado da Série A é o Athletico/PR, com 31 pontos. Assim, é viável o Leão buscar uma vaga na maior competição continental pelo 3º ano seguido.

Os principais adversários do Leão por uma vaga na Libertadores são: Bragantino (5º com 32 pontos), Athletico/PR (6º com 31), Fluminense (7º com 31), Cuiabá (8º com 28), São Paulo (9º com 27) e Atlético/MG (10º com 27).

Já para a Copa Sul-Americana, o Tricolor de Aço, que ocupa a zona de classificação, que vai do 7º ao 12º, é de 49,1%.

Pode ser G9

Vale lembrar que o Tricolor de Aço está nas quartas de finais da Sul-Americana e se for campeão, garante vaga na fase de grupos da Libertadores. Caso não consiga o título, até 3 vagas podem ser abertas ao fim da Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana caso um time brasileiro vença, se criando até um G9.

Pontuação no returno?

Segundo a UFMG, um clube tem 99,3% de ir à Libertadores se conquistar 61 pontos. Assim, o Leão teria que conquistar 35 pontos no returno.

Para ir à Sul-Americana, quem somar 52 pontos tem 99,4% de chance de vaga. O Tricolor precisaria repetir a pontuação do 1º turno, conquistando mais 26 pontos.

Quanto ao rebaixamento, a chance do Leão é de apenas 5% e 45 pontos são suficientes, com o time de Vojvoda precisando de apenas mais 19.