Goleada com autoridade faz Fortaleza terminar o 1º turno do Brasileirão sem sustos

O Fortaleza goleou o Santos por 4 a 0 com autoridade, neste domingo (13), na Arena Castelão. O Tricolor foi superior o jogo inteiro, mas a agressividade e efetividade que faltou no 1º tempo para converter o volume de jogo em oportunidades claras, sobrou na 2º etapa, quando a equipe construiu o placar, terminando o 1º turno do Brasileirão "na média", longe de sustos.

O resultado foi importante para encerrar a sequência de quatro derrotas seguidas do Leão do Pici e também para recolocar o time na 11ª posição, exatamente na metade da tabela, com 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas em 19 jogos, com 21 gols marcados e 19 sofridos.

Uma campanha regular, entre momentos bons (como no começo, com 6 jogos de invencibilidade) e de oscilação (como nas 4 derrotas seguidas), mas sem sustos. A pior colocação foi um 13º lugar e, hoje, a distância para a zona de rebaixamento é de 8 pontos - que poderia cair para 5, se tivesse perdido.

Mas fato é que, para quem passou 14 rodadas na lanterna, no ano passado, a campanha de 2023 é tranquila, regular e bem mais condizente com o trabalho desenvolvido há anos no Pici.