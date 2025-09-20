Andreas Pereira e Deyverson: mensagem não lida e reencontro

Andreas Pereira e Deyverson se reencontraram neste sábado (20) em Palmeiras 4-1 Fortaleza pela Série A. Os dois jogadores protagonizaram o lance decisivo da Libertadores 2021, que rendeu o título continental ao Palmeiras.

Naquela ocasião, Andreas Pereira defendia o Palmeiras e cometeu um erro individual que resultou em um gol de Deyverson, que garantiu o título ao Palmeiras. Agora, Andreas defende o próprio Palmeiras e Deyverson está no Fortaleza.

“Ele (Deyverson) falou comigo, que me mandou uma mensagem no Instagram, eu não cheguei a ver ainda, vou responder ele”, revelou Andreas Pereira após o jogo. O Palmeiras venceu por 4 a 1, com dois gols do meio-campista.

“Um encontro de profissionais. É coisa de profissional, o que acontece dentro de campo é uma coisa, fora é outra, e é uma coisa que já passou e agora daqui para frente eu quero escrever uma história no Palmeiras", completou o jogador.