Análise: Fortaleza correu mais riscos que o normal, mas o importante foi a vaga

O Fortaleza está nas semifinais da Copa do Nordeste ao vencer o CSA por 2 a 1, nesse sábado (17), em jogo único na Arena Castelão, mas a classificação foi mais dura do que se imaginava. Claro que o CSA é uma equipe de respeito, o trabalho do Mozart é bom e o time alagoano vem se caracterizando por montar times competitivos. Mas o Tricolor de Aço cedeu muito campo ao adversário, foi envolvido em certos momentos e correu risco de definir a vaga nos penaltis ou até perder no tempo normal. Porém, o importante para o Leão era garantir a vaga e o time conseguiu, agora pensando no Bahia, um adversário mais difícil e qualificado.

A classificação veio em um mérito para a eficiência do Fortaleza, que criou pouco, mas soube marcar dois gols na bola parada, com David e Bruno Melo.

O coletivo não funcionou com as mudanças na escalação, como as entradas de Daniel Guedes e Yago Pikachu. Não renderam o esperado. Tanto é que na etapa final os dois jogadores foram substituidos. Em um jogo decisivo, de mata-mata, alterar a estrutura da equipe é algo arriscado e poderia ter dado errado.

De atuações individuais, outra vez David foi o melhor. Ele hoje é o melhor atacante do Fortaleza e vem marcando gols, como o primeiro, e tentando jogadas ofensivas, aliando velocidade e força. Os companheiros que ainda abaixo e precisam melhorar.

Futuro

De positivo, a eficiência para marcar os gols e avançar. De aprendizado, é não ceder tantos espaços e chances para o adversário em um jogo decisivo. Adversário este que é mais qualificado: o Bahia.

Enderson deve ter uma semana para analisar como montar a equipe tricolor para a semifinal da Copa do Nordeste: e ali, o Leão terá que jogar mais, ser mais criativo, mais dedicado à marcação, porque efetivo o time vem sendo. A partida vencida por 2 a 1 pelo Leão diante do Bahia na 1ª Fase é um belo modelo de atuação e pode ser repetido.