Bahia goleia CRB e enfrenta Fortaleza nas semifinais da Copa do Nordeste

O Bahia não tomou conhecimento do CRB e anotou 4 a 0 na partida pelas quartas de final da Copa do Nordeste, realizado Estádio de Pituaçu, na tarde deste sábado (17). Com o resultado, o tricolor baiano será o próximo desafio do Fortaleza, que passou pelo CSA.

O primeiro gol do clube baiano foi marcado pelo lateral-esquerdo Matheus Bahia, aos 14 minutos do primeiro tempo, que aproveitou uma sobra de bola e abriu o placar. No final da primeira etapa, aos 42 minutos, foi a vez do meia Thaciano, por cima, sozinho, ampliar o marcador.

Pressão

No segundo tempo, o CRB tentou acelerar a partida para diminuir a diferença, mas sofreu o terceiro gol aos 12 minutos, com uma bomba de Gilberto. Foi o sétimo gol do artilheiro isolado da competição regional.

Para fechar a conta, em nova pressão do Bahia, Thaciano acionou Rossi aos 24 minutos, que passou pelo marcador e guardou. Bahia chega com moral para o enfrentamento com o Fortaleza, na Arena Castelão. Data e horário ainda serão divulgados pela CBF.