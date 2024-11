Alex Santiago tem otimismo por permanência de Kuscevic no Fortaleza: ‘tudo para dar certo’

O Fortaleza se movimenta nos bastidores para confirmar a permanência do zagueiro chileno Benjamín Kuscevic, confirmou o presidente do clube, Alex Santiago, em conversa com o Diário do Nordeste nesta quinta-feira (14).

“Kuscevic é um atleta que tem todo o interesse do Fortaleza. Eu sinto que a recíproca é verdadeira por parte do jogador. [...] É um casamento que eu acho que tem tudo para dar certo”, disse o dirigente tricolor.

Legenda: Kuscevic, jogador do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, o Fortaleza já está se movimentando nos bastidores para concretizar a compra dos direitos do jogador. As movimentações acontecem dentro daquilo que cabe contratualmente ao clube e aguardando o momento ideal.

Kuscevic, de 28 anos, chegou ao Fortaleza nesta temporada, emprestado pelo Coritiba. Ele soma, até o momento, 39 jogos e três gols com a camisa do Tricolor do Pici. Ele tem sido presença constante nas convocações da seleção do Chile.