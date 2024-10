Alex Santiago parabeniza Fortaleza pelos 106 anos: ‘maior que todos e que tudo’

Alex Santiago, presidente do Fortaleza, publicou uma mensagem no seu perfil nas redes sociais parabenizando o clube pelos seus 106 anos, completados nesta sexta-feira (18). Nas palavras do dirigente, o Tricolor do Pici é “maior que todos e do que tudo”.

“São 106 anos do mais valioso patrimônio esportivo do povo cearense: que foi, que é e que sempre será o amor de gerações inteiras. Que aproxima corações e que forja identidade entre pais, filhos, netos e bisnetos”, disse o presidente.

Uma instituição pertencente a milhões de apaixonados e que sempre seguirá sendo maior que todos e do que tudo. É um orgulho, para mim, poder te servir, ainda que por uma breve passagem da tua história e ainda que por um breve período da minha existência. Você nunca merece menos do que o nosso máximo. Alex Santiago Presidente do Fortaleza

Legenda: Alex Santiago, presidente do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O Fortaleza completa 106 anos nesta sexta-feira (18), vivendo uma grande fase na Série A do Brasileirão 2024. Em uma temporada histórica, o Tricolor do Pici está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro.