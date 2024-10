Santos e Sport perdem na Série B e acirram luta pelo acesso; Ceará é o sexto colocado

A quarta-feira (16) foi de derrotas para Santos e Sport, equipes que lutam na parte de cima da Série B do Brasileirão 2024 e são consideradas duas das principais candidatas ao acesso. Os resultados acirraram ainda mais a disputa pelo acesso à elite do Brasileirão.

Jogando em casa, o Sport perdeu por 2 a 1 para o Operário-PR, em partida atrasada da 16ª rodada da Série B do Brasileirão 2024. Já o Santos, abrindo a 32ª rodada, perdeu fora de casa para a Chapecoense, por 3 a 2.

O Ceará está na sexta colocação, com 48 pontos em 31 rodadas, a dois pontos do Mirassol, primeiro time dentro do G-4. Nesta rodada, o Vovô enfrenta o Ituano, fora de casa, no sábado (19), às 17h. Dependendo dos resultados, o time pode entrar no G-4.

Antes disso, nesta quinta-feira (17), outro jogo importante para o Ceará será disputado. O América-MG, atual sétimo colocado, com 48 pontos, recebe o Goiás, na Arena Independência, às 20h.