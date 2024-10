Fortaleza inaugura mural com momentos históricos do clube; veja fotos das pinturas

O Fortaleza inaugurou nesta sexta-feira (18), por ocasião do seu aniversário de 106 anos, um mural no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. As pinturas exaltam momentos históricos do Tricolor do Pici, que celebra mais um ano de fundação.

Entre os momentos registrados no mural, estão a fundação do clube, em 1918, nomes históricos do time, como Moésio Gomes, Mozart Gomes, Pedro Basílio, Geraldino Saravá, Clodoaldo, Rinaldo, Cassiano, acesso à Série B e campanhas históricas internacionais.

De acordo com informações divulgadas pelo clube, o mural foi pintado e produzido pelo artista Leonardo Firmiano. Nas redes sociais, o perfil oficial do clube considerou este o “mural mais lindo do Brasil”.