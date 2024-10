Fortaleza divulga programação do aniversário de 106 anos com show, homenagens e festa para torcida

O Fortaleza celebra 106 anos de fundação nesta sexta-feira (18) e divulgou uma programação de eventos para comemorar. As celebrações incluem momento religioso, show, homenagens e festa para torcida.

No turno da manhã, o clube promove uma alvorada da Banda do Comando da 10° Região Militar, breve missa no Espaço Ecumênico, entregas de troféus e homenagens para funcionário, ex-atleta e dirigente, além da entrega das obras realizadas no último ano.

No período da noite, acontecerá o Leão de Ouro, com show de Vicente Nery e homenagens. Às 19h18, em referência ao ano de fundação do clube, será realizada uma festa gratuita para torcedores na Praça Ney Rebouças.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO ANIVERSÁRIO