América-MG empata com Goiás e ultrapassa Ceará na Série B; veja classificação

O América-MG empatou em 2 a 2 com o Goiás na noite da última quinta-feira (17), pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão 2024. Com o ponto conquistado, o time mineiro chegou aos 47 pontos e ultrapassou o Ceará, assumindo a sexta colocação.

O Ceará, no entanto, ainda entra em campo nesta rodada e pode ultrapassar novamente o América-MG, que está apenas um ponto à frente do Vovô. O Goiás, por sua vez, está na 11ª colocação, com 42 pontos, e praticamente deu adeus às chances de acesso.

O empate, no entanto, foi de certa forma favorável para o Ceará, pois impediu que o América-MG chegasse aos 51 pontos e ficasse ainda mais forte na luta pelo acesso. O Coelho é um dos principais concorrentes do Vovô na busca pela elite.

O Ceará enfrenta o Ituano neste sábado (19), fora de casa. Caso vença, chega aos 51 pontos e pode entrar no G-4, dependendo dos resultados de Vila Nova e Mirassol, que estão à sua frente na tabela de classificação.