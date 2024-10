Fortaleza completa 106 anos em alta na luta pelo título na Série A e ambiciona mais

O Fortaleza completa 106 anos nesta sexta-feira (18), vivendo uma temporada grandiosa, sonhando com o título brasileiro da Série A restando 8 rodadas. O feito do Leão até aqui, impressiona o Brasil pela solidez em um campeonato de pontos corridos, e deve orgulhar a torcida por fazê-la sonhar com algo tão grande e inimaginável até hoje para um clube nordestino.

Disputar o título com Botafogo e Palmeiras, gigantes do futebol brasileiro com orçamento muito maior - o do Leão é R$ 300 milhões - fazem do Tricolor o melhor projeto esportivo da Série A, com o melhor custo benefício. São 56 pontos em 30 rodadas, contra 57 do Verdão e 60 do Glorioso (ambos com um jogo a menos). Nenhum clube do Nordeste chegou a este estágio na Série A de Pontos Corridos, e independente da conquista vir ou não, a trajetória já é histórica.

A campanha deste ano na Série A é um marco e deve superar a histórica de 2021, quando foi 4º colocado com 58 pontos e foi á Libertadores pela 1ª vez. É um processo natural de um clube que não se cansa de alcançar feitos históricos e superar suas marcas, já notáveis nos últimos anos 7. Não custa nada lembrar que em 2017, o Tricolor estava na Série C e conseguiu sair de lá depois de 8 anos com um acesso sofrido, mas libertador a partir daí.

Um Leão como mandante

É a história sendo escrita, de um clube que desafia os gigantes do futebol brasileiro e mantém uma invencibilidade como mandante na Série A: são 16 jogos em casa, com 12 vitórias e 4 empates, sem nenhuma derrota.

São 40 pontos conquistados, com 26 gols marcados, apenas 8 sofridos, com 83% de aproveitamento. Gigantes como Grêmio, Palmeiras, Fluminense, São Paulo e Corinthians foram batidos pelo Leão em casa. O jogo contra o Corinthians, aliás, com 60 mil pessoas no Castelão, na vitória por 1 a 0, levou o Leão à liderança da Série A no dia 25 de agosto, em jogo pela 24ª rodada, se tornando o primeiro nordestino a liderar no returno da Série A em pontos corridos.

Legenda: O Fortaleza faz uma campanha incrível na Série A e está na briga pelo título muito pela campanha em casa, onde está invicto e venceu 12 partidas das 16 que fez diante da torcida Foto: KID JUNIOR / SVM

Clube mais ambicioso

O trabalho da diretoria leonina, do técnico Juan Pablo Vojvoda são notáveis e a campanha na Série A deste ano é mais um passo dos outros tantos que o Leão já deu. O Fortaleza hoje é um clube estruturado e consolidado na elite do futebol brasileiro e vem se destacando também no cenário sul-americano. Jogará sua terceira Libertadores em 2025, já tendo a experiência de duas edições riquíssimas, jogando contra River Plate e avançando de fase, como também na Sul-Americana, sendo vice-campeão em 2023 e na edição de 2024, goleando o gigante Boca Juniors no Castelão por 4 a 1 e empatando na mítica La Bombonera em 1 a 1.

Legenda: O Leão recebeu o gigante Boca Juniors e goleou no Castelão pela Sul-Americana Foto: THIAGO GADELHA

Feitos assim fazem com que os tricolores sonhem com ambições maiores, como deixa claro o presidente da SAF do clube, Marcelo Paz, que foi presidente do Leão em toda trajetória da Série C para a Série A. Em entrevista ao FortalezaCast especial de 106 anos, ele deixou claro que espera um título de expressão maior ainda dos que já tem o clube.

"Estamos celebrando mais uma passagem histórica do clube, em um bom momento que o Fortaleza vive, não só neste ano, mas como nas últimas temporadas. Fazer parte disso é pra mim um motivo de muito orgulho. Um gostaria de conquistar um titulo maior como a torcida deseja. Estamos aqui para atender o desejo do torcedor. Estamos aqui para o torcedor ser feliz. As vezes temos que parametrizar, pedir calma, não é por aqui, vamos devagar, com apoio e tal, mas queremos a arquibancada feliz como a gente viu muitas vezes. Então, que a gente conquiste um título, ainda de maior expressão do que a gente já conseguiu".

Legenda: Marcelo Paz, foi presidente do Leão na ascensão histórica da Serie C para a Série A, e agora CEO da SAF, sonha com um título maior para o clube Foto: THIAGO GADELHA

Paz fez questão de valorizar as maiores conquistas tricolores, mas sonha em um título para elevar ainda mais o patamar do Fortaleza.

"Eu valorizo muito os títulos que nós conseguimos. Os Estaduais, as Copas do Nordeste, o Campeonato Brasileiro da Série B. Gente, ganhar é difícil demais. É muito dificil ganhar, só ganha um em cada competição e todos querem. E quando você ganha muito tem mérito. Mas a gente quer, sim, o meu desejo, o meu trabalho é para que a gente conquiste um titulo ainda maior".

Assim, não faltam motivos para o Tricolor de Aço e sua imensa torcida festejarem o aniversário com um sorriso largo e com muitos motivos para comemorar. O futuro do Fortaleza é promissor, assim como o presente é de glórias.