No aniversário de 106 anos do Fortaleza, Marcelo Paz e Clodoaldo são os convidados especiais do FortalezaCast. Para celebrar mais um ano de história do clube, os dois relembram momentos marcantes, comentam bastidores do perdão do baixinho em 2017, os anos de arquibancada, gols memoráveis e o momento vivido pelo time nos últimos anos. Dá o play e acompanhe tudo no episódio desta semana!

