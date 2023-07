Agressores que bateram em Luan, do Corinthians, são identificados pela Polícia

Sete suspeitos de terem invadido um motel e agredido o atacante Luan, do Corinthians, já foram identificados pela Polícia Civil. A agressão ocorreu na madrugada desta terça-feira, (4). Segundo o delegado Daniel José Orsomarzo, os suspeitos foram identificados por meio de uma foto publicada nas redes sociais.

Uma das imagens, mostra o rosto dos sete suspeitos descobertos, acompanhados do nome de usuário do Instagram de cada um presente na foto. A imagem foi tirada dentro de uma lanchonete em São Paulo, com as frases "Alvo encontrado com sucesso" e "Vontade de 37 milhões de loucos", associando a atitude à vontade da torcida organizada.

Segundo a biografia presente nas redes sociais dos suspeitos, a maioria deles fazem parte da diretoria da principal torcida organizada do Corinthians.

Pela lei, Luan tem até seis horas após a agressão para comparecer à delegacia e representar contra os agressores que invadiram o motel. As imagens das câmeras do hotel foram solicitadas.

CORINTHIANS SE PRONUNCIOU

Na tarde desta terça-feira, (4), o Corinthians se pronunciou nas redes sociais e publicou uma nota sobre o ocorrido com o atacante Luan.

"O Sport Club Corinthians Paulista recebeu com tristeza e indignação a informação de que o atleta Luan foi agredido por supostos torcedores na madrugada desta terça-feira (04), em São Paulo. O clube acompanha a apuração dos fatos e está oferecendo todo o suporte necessário ao jogador, como sempre fez desde a sua chegada, em 2020. Depois de mais um repugnante caso de violência, o Corinthians lamenta o atual momento de intolerância que domina o futebol brasileiro. Nada justifica a agressão covarde sofrida pelo atleta", escreveu o clube.

LUAN SE MANIFESTA NAS REDES SOCIAIS

Através das suas redes sociais, o atacante Luan se manifestou e publicou em seus stories do Instagram uma foto mostrando seu short ensanguentado acompanhado da frase "Não é só futebol...".

Legenda: Agressores de Luan, do Corinthians, são identificados pela Polícia Foto: Reprodução/Instagram Luan