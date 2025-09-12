Adversário do Floresta, jogadores do Londrina denunciam esquema de apostas na Série C

Três atletas do Londrina, que disputa a Série C, relataram ter sido abordados por empresários com intuito de manipular resultados no futebol. Conforme o clube, eles teriam oferecido compensação financeira para que os jogadores recebessem cartão amarelo em uma partida contra o Maringá, na competição. Na manhã desta sexta-feira (12), a Gaeco realizou uma operação que cumpriu mandados de busca contra dois empresários, em Salvador e Santa Catarina. O Londrina é o próximo adversário do Floresta na briga pelo acesso.

O clube explicou que os jogadores foram procurados pelos empresários horas antes da partida contra o Maringá, válida pela terceira rodada da Série C, ainda no mês de abril. O Tubarão ressaltou que os jogadores recusaram a proposta imediatamente e procuraram a diretoria para denunciar o caso. As informações são do ge.

Os empresários teriam oferecido R$15 mil reais a um dos três atletas. O objetivo era que ele levasse um cartão amarelo até os 27 minutos da partida contra o Maringá. Ainda de acordo com o clube, nenhum dos atletas que levaram cartão amarelo no confronto estão envolvidos no caso.

Legenda: MP e polícia fazem operação de busca e apreensão. Foto: Divulgação/MPPR

O Londrina informou o caso à CBF e ao Ministério Público, que atuou no caso. Em parceria com os órgãos de segurança da Bahia e de Santa Cataria, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Londrina cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e dois de busca pessoal em Salvador e em Itapema.

Londrina e Floresta se enfrentam neste domingo (14), a partir das 16h30 (de Brasília). O duelo é válido pela segunda rodada, e a partida séria no Estádio Vitorino Gonçalves Dias.

CONFIRA A NOTA DO LONDRINA

"O Londrina Esporte Clube SAF se une à Federação Paranaense de Futebol (FPF), à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e às autoridades policiais para reafirmar seu compromisso com a integridade e a transparência no esporte.

O Londrina EC vem a público informar que três atletas do clube foram recentemente abordados por uma pessoa que ofereceu dinheiro para participação em esquema de apostas. Essa abordagem ocorreu horas antes do confronto com o Maringá, válido pela Série C do Campeonato Brasileiro, realizado no dia 26 de abril.

Os atletas foram solicitados a tomar cartão amarelo durante a partida, mas prontamente se recusaram a participar desse esquema e imediatamente procuraram a diretoria do Londrina. A diretoria, por sua vez, acionou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) via Federação para comunicar o ocorrido e tomar as medidas cabíveis.

Após as denúncias, os atletas foram chamados ao Ministério Público para esclarecer os fatos, o que acarretou na operação contra dois empresários, cumprida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em Salvador, na manhã desta sexta-feira (12).

Expressamos nosso profundo respeito e admiração pelos atletas que, além de recusarem a proposta ilícita, tiveram a coragem de procurar a diretoria para denunciar a atitude maliciosa.

O Londrina Esporte Clube SAF é veementemente contra qualquer forma de manipulação de resultados e continuará trabalhando em estreita colaboração com as autoridades competentes para combater essas práticas e garantir a lisura das competições."