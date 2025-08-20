Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

3º Open de Beach Tennis da Caixa de Assistência dos Advogados acontece no dia 23 em Fortaleza

As inscrições estão abertas e são gratuitas para torneio em 5 categorias

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:13)
Jogada
Legenda: A competição será disputada nas categorias Masculino Iniciante, Masculino Avançado, Feminino Iniciante, Feminino Avançado e categoria Mista.
Foto: Divulgação / CAACE

A Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE) realiza, dia 23 de agosto, às 7h30, o III CAACE Open de Beach Tennis, torneio voltado à advocacia e que acontecerá no Centro de Treinamento Gararapes (CTG), localizado nas proximidades da OAB-CE. A competição será disputada nas categorias Masculino Iniciante, Masculino Avançado, Feminino Iniciante, Feminino Avançado e categoria Mista.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através site (www.caace.org.br) e Instagram (@caace.oab) da Instituição. A inscrição de um mesmo atleta em mais de uma categoria é permitida desde que uma delas seja, obrigatoriamente, a categoria mista. No momento da inscrição, é preciso que o participante tenha em mãos seus dados e os dados da sua dupla (Nome completo, número da OAB e telefone de contato).

Legenda: As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através site (www.caace.org.br) e Instagram (@caace.oab) da Instituição
Foto: Divulgação / CAACE

O presidente Cássio Pacheco disse esperar uma grande movimentação no dia do evento. Segundo ele, o torneio une os benefícios do esporte e a confraternização da classe.

“Um dos pilares desta nossa gestão é, sem dúvidas, o do esporte, cultura e lazer. O Beach Tennis é um evento que já consta no nosso calendário e sempre traz um ótima movimentação de advogados e advogadas. É um momento da prática de um esporte saudável e que só cresce no nosso estado mas é também um momento para relaxar, encontrar amigos e confraternizar com nossos colegas”, disse.

Assuntos Relacionados

Jogada

3º Open de Beach Tennis da Caixa de Assistência dos Advogados acontece no dia 23 em Fortaleza

As inscrições estão abertas e são gratuitas para torneio em 5 categorias

Redação Há 16 minutos
Rezende em ação pelo Bahia

Jogada

Fortaleza acerta contratação de volante Rezende, do Bahia

O atleta de 30 anos assina com o Leão até o fim da temporada

Alexandre Mota Há 58 minutos
Foto de Vina, jogador do Ceará, que deve disputar seis jogos em agosto, entre Série A do Brasileirão e Copa do Nordeste

Jogada

Vina é regularizado pelo Ceará no BID e pode fazer sua estreia pelo Vovô

Meia ainda busca a condição física ideal para reestrear pelo Ceará

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Tomás Roco

Jogada

Meia-atacante do Fortaleza, Tomás Roco é convocado para a Seleção Chilena Sub-20

O jovem de 19 anos foi chamado pelo técnico Nícolas Córdova para o último período de preparação antes da Copa do Mundo da categoria

Samir de Carvalho* Há 2 horas
Foto de Marcelo Vilar

Jogada

Ferroviário anuncia renovação de contrato com o treinador Marcelo Vilar

Esta é a sexta passagem do experiente treinador pelo Tubarão da Barra, que em 2025 ainda vai defender o título da Taça Fares Lopes

Samir de Carvalho* 20 de Agosto de 2025

Jogada

Juventude x Vasco pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 14ª rodada da Série A

Redação 20 de Agosto de 2025