3º Open de Beach Tennis da Caixa de Assistência dos Advogados acontece no dia 23 em Fortaleza

A Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE) realiza, dia 23 de agosto, às 7h30, o III CAACE Open de Beach Tennis, torneio voltado à advocacia e que acontecerá no Centro de Treinamento Gararapes (CTG), localizado nas proximidades da OAB-CE. A competição será disputada nas categorias Masculino Iniciante, Masculino Avançado, Feminino Iniciante, Feminino Avançado e categoria Mista.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através site (www.caace.org.br) e Instagram (@caace.oab) da Instituição. A inscrição de um mesmo atleta em mais de uma categoria é permitida desde que uma delas seja, obrigatoriamente, a categoria mista. No momento da inscrição, é preciso que o participante tenha em mãos seus dados e os dados da sua dupla (Nome completo, número da OAB e telefone de contato).

Legenda: As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através site (www.caace.org.br) e Instagram (@caace.oab) da Instituição Foto: Divulgação / CAACE

O presidente Cássio Pacheco disse esperar uma grande movimentação no dia do evento. Segundo ele, o torneio une os benefícios do esporte e a confraternização da classe.

“Um dos pilares desta nossa gestão é, sem dúvidas, o do esporte, cultura e lazer. O Beach Tennis é um evento que já consta no nosso calendário e sempre traz um ótima movimentação de advogados e advogadas. É um momento da prática de um esporte saudável e que só cresce no nosso estado mas é também um momento para relaxar, encontrar amigos e confraternizar com nossos colegas”, disse.