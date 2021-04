Makes coloridas podem ser uma alternativa de autocuidado e carinho em épocas de pandemia.

Você já parou para pensar sobre a quantidade de hábitos que foram esquecidos durante a pandemia? O costume de se maquiar para ir ao trabalho, a uma festa ou até para a casa de algum amigo ficou praticamente deixado de lado. Mas saiba que esse ritual de autocuidado pode ser um momento importante de relaxamento e cuidado de si em períodos de isolamento social.

Para quem já tinha o hábito de usar maquiagem, seja apenas usando “um posinho” ou quem fazia produções completas, pode ressignificar o costume para diferentes ocasiões como reuniões online no trabalho, jantares virtuais com as amigas ou até como forma de quebrar a rotina em casa.

Abuse das cores para trazer mais alegria e deixar o dia a dia mais colorido. Com uma variedade de combinações, as sombras e delineados coloridos são tendências de maquiagem que chegaram de mansinho e vieram para ficar. Cores chamativas, cores terrosas, cores opacas, com ou sem brilho, makes monocromáticas, makes multicoloridas, tudo é possível, basta a criatividade falar mais alto.

Winy Moraes (@winymoraesp), 25, costuma dizer que a maquiagem a escolheu. A jornalista busca acompanhar as tendências, testar produtos e brincar com cores e estilos. Contudo, durante a pandemia, quando algumas pessoas pararam de se maquiar, Winy transformou a prática em terapia. “Me faz bem escolher os tons, pensar nas combinações e ficar horas ouvindo música enquanto faço a maquiagem. Se eu tiver que sair de casa sem nada no rosto, saio numa boa, mas estar maquiada muda o meu astral. Não é uma relação de dependência, pelo contrário, encaro como um ato de amor próprio!”, afirma Winy Moraes.

Legenda: A SISI apresenta quatro motivos para ressignificar o hábito de se maquiar durante a pandemia. Foto: Ilustração SISI/Reprodução

Inspirações de makes e delineados coloridos

Deborah Tavares (@deborahtavaresmakes), 25, é apaixonada por maquiagem desde a adolescência. Durante a faculdade, começou a escrever e dar dicas a respeito desse universo. “Após me formar, percebi que ser maquiadora era o que poderia me fazer mais feliz. Me profissionalizei e comecei a fazer atendimentos para maquiagem social e publicitária”, afirma.

Na pandemia, Deborah precisou dar uma pausa nos trabalhos, mas está aproveitando para divulgar e dar dicas de maquiagem nas redes sociais. Acompanhe dois vídeos da maquiadora usando e abusando das cores.

Make com sombras coloridas:

Make com delineado colorido:

Mais insiprações:

Legenda: Make de Deborah Tavares. Modelo: Larisse Oliveira Foto: Deborah Tavares

Legenda: Make de Deborah Tavares. Modelo: Clara Dourado. Foto: Hei Nascimento

Legenda: Inspiração de make colorida. Foto: Reprodução

Legenda: Inspiração de make colorida. Foto: Reprodução

Legenda: Inspiração de make colorida. Foto: Reprodução