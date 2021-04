Aos 65 anos, morreu o comediante espanhol Juan Joya Borja, dono de risada que viralizou na internet em forma de memes e figurinhas de aplicativos de mensagens instantâneas. Ele era conhecido pelo apelido de El Risitas. Borja faleceu no Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, na Espanha.



O comediante morava em uma residência da Irmandade de la Santa Caridade e tinha problemas de saúde, que não foram descritos pela instituição. Ele chegou a ser internado no ano passado e teve um perna amputada recentemente.

No Brasil, programas de entretenimento dos anos 2000 — como o humorístico "Pânico" — usavam as risadas do comediante para compor entrevistas. Recentemente, também foi o rosto do emote "KEKW" na plataforma Twitch, streaming para gamers.

Assista:

Borja ganhou fama após participar de programas de televisão espanhóis. Ele começou ao lado do jornalista Jesús Quintero nas atrações "El vagamundo" e "Ratones coloraos". Trabalhou ainda com outro comediante, Antonio Rivero Crespo, El Peíto, que morreu em 2003.

Na internet, ficou conhecido por volta de 2010. Internautas descobriram vídeos antigos do humorista e passaram a dublar piadas para que ele aparecesse dando risada de qualquer história.