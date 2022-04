Imagens do capítulo 1045 do mangá de One Piece vazaram nas redes sociais, nesta quinta-feira (31). Os fãs da franquia descobriram o começo da luta do Luffy com despertar/Gear 5 contra Kaido.

As imagens são fotos das páginas em baixa qualidade, tiradas da revista em japonês. O mangá tem previsão de lançamento nesta sexta-feira (1º) e no domingo (3), oficialmente no aplicativo Manga Plus.

A empresa responsável pelo mangá não se pronunciou sobre as imagens vazadas.

Veja páginas divulgadas:

Legenda: Luffy aparece em ataque por dentro de Kaido Foto: Reprodução/Twitter

Legenda: Luffy tem nova forma revelada Foto: Reprodução/Twitter

Legenda: Soco atravessou Kaido Foto: Reprodução/Twitter