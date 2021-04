'Loki' mostra Tom Hiddleston e Owen Wilson juntos em novo trailer divulgado pela Marvel; assista

A série 'Loki', novo lançamento da Marvel, teve novo trailer divulgado na manhã desta segunda-feira (5). Estrelada pelo ator Tom Hiddleston, a produção tem data marcada para estrear no dia 11 de junho, pelo streaming Disney+.

Agora, segundo mostra a nova prévia, os fãs do universo cinematográfico Marvel poderão perceber que Loki alterou questões no tempo ao roubar o Tesseract, objeto utilizado no filme 'Vingadores: Ultimato'. Assista:

Preso, o Deus da Trapaça, como também chamado, foi enviado ao quartel dos Guardiões do Tempo. Um dos protetores do local, ainda sem nome, mas interpretado por Owen Wilson, convence Loki a ajudá-lo na busca por consertar a confusão na história dos heróis.

Aposta no streaming

Com 'Loki', a Marvel ganhará o terceiro lançamento para o Disney+, que fez estreia no Brasil ainda no ano passado. Recentemente, a plataforma lançou a série 'WandaVision', sucesso entre os fãs do estúdio, e está exibindo a produção 'Falcão e o Soldado Invernal'.

No elenco de Loki, nomes como Richard E. Grant ("Poderia Me Perdoar?"), Gugu Mbatha-Raw ("The Morning Show"), Sasha Lane ("Utopia") e Owen Wilson (Marley & Eu) fazem parte da história.