'Falcão e o Soldado Invernal' estreia no Disney+, nesta sexta-feira (19)

Uma das produções audiovisuais mais aguardadas pelos fãs da Marvel terá estreia nesta sexta-feira (19). "Falcão e o Soldado Invernal", originalmente intitulada "The Falcon and the Winter Soldier", estará disponível no Disney+. Com os protagonistas Anthony Mackie e Sebastian Stan, a série de seis episódios se passa após os eventos de "Vingadores: Ultimato".

A produção reunirá personagens conhecidos para uma aventura global que vai testar habilidades de cada um. Também retorna na série, a atriz Emily VanCamp como Sharon Carter.

Veja trailer:





Em trailers divulgados é possível entender parte da narrativa. Sem o Capitão América, Falcão e o Soldado Invernal agora contam com novas responsabilidades e precisam, mais uma vez, salvar o mundo. Depois de receber o escudo de Steve Rogers, que decidiu se aposentar, Sam começa a treinar. Durante esse estudo sobre o escudo, uma nova ameaça surge.

Vilão da série "Falcão e o Soldado Invernal"

Um dos grandes destaques do trailer final da segunda série da Marvel foi o reaparecimento do Barão Zemo, interpretado por Daniel Brühl. Nos quadrinhos, o nome do vilão foi assumido por vários personagens, todos da mesma linhagem. A família tem ligação com a Hydra e alguns dos Zemos foram grandes adversários do Capitão América.

O escudo continua sendo um símbolo poderoso do Capitão América para o mundo. Por isso, Sam terá muitos desafios pela frente para se consolidar como um verdadeiro super-herói em Falcão e o Soldado Invernal.