Keanu Reeves se ajoelha diante de brasileiros na CCXP 2022

Convidado especial do CCXP, em São Paulo, Keanu Reeves foi ovacionado pelos brasileiros e se ajoelhou em agradecimento ao carinho dos fãs. As informações são do Splash, do Uol.

Quando chegou ao evento, Keanu foi recepcionado pelo público, que gritou em uníssono: "você é de tirar o fôlego". Ele respondeu: "O quê? Vocês que são de tirar o fôlego!".

Durante o evento, ele comentou o filme "John Wick 4", que deve estrear em março de 2023, e disse que a produção conta com mais ação do que nunca.

"É um papel extraordinário, eu consigo fazer tantas coisas malucas. Seja andar a cavalo ou ter uma briga de facas. Mas é o mundo de Johan Wick. O que vai acontecer? Não faço ideia, e é legal", disse Reeves.

'Filme mais difícil que já fiz'

Ele também revelou durante o evento que o filme "John Wick 4" foi o mais difícil que ele já fez. "Em termos de ação, o mais difícil. Mas é o que o torna bom".