'GTA The Trilogy' é anunciado com melhorias gráficas e lançamento ainda em 2021

Os fãs da franquia de Grand Theft Auto:(GTA) vão ser presenteados no aniversário de 20 anos do game com uma bela atualização. A produtora Rockstar Games confirmou no Twitter, nesta sexta-feira (8), que irá lançar a "Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition".

Os jogos "Grand Theft Auto 3", "Grand Theft Auto: Vice City" e "Grand Theft Auto: San Andreas" estão sendo atualizados e serão lançados ainda em 2021.

Veja trailer de lançamento:

"Além de abrir um novo caminho para o gênero de mundo aberto, 'Grand Theft Auto III' estabeleceu Grand Theft Auto como um fenômeno cultural, ao lado de seus dois subsequentes - e igualmente lendários - itens da série, 'Grand Theft Auto: Vice City' e 'Grand Theft Auto: San Andreas'", declarou a Rock Star em tweet.

Melhorias e plataformas

Segundo a produtora, os games terão melhorias na jogabilidade e atualizações no visual, mas sem perder o design clássico dos jogos.

A trilogia chega para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC nos próximos meses. Para usuários de smartphone, ficará disponível para Android e dispositivos iOS em 2022.

"Gostaríamos de estender um sincero agradecimento a todos os fãs de 'Grand Theft Auto' que apoiaram os jogos nas últimas duas décadas", declarou a produtora do game em rede social.

Qual o enredo do jogo GTA?

Legenda: Jogador precisar cumprir ações criminosas para completar missões Foto: Reprodução/Rockstar

As diferentes edições do jogo se passam em cidades fictícias dominadas pelo crime e por gangues de rua, fortemente modeladas com base em grandes metrópoles, principalmente dos Estados Unidos.



O personagem principal de cada edição, um criminoso, protagonista de um enredo repleto de atividades ilegais, como violência, tráfico de drogas, assassinato, prostituição, precisa cumprir missões para o progresso da história, bem como participar de ações não lineares em um mundo aberto.