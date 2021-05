Free Fire lança vídeo com datas de mundial que soma premiação total de US$ 2 milhões; assista

Os fãs do game mobile Free Fire podem anotar na agenda a programação do World Series - Singapore 2021 (FFWS). Neste domingo (2), a produtora do jogo divulgou vídeo com datas da disputa internacional. No dia 22 de maio acontecerão as classificatórias. A final do mundial foi agendada para o dia 29.

O evento é o principal torneio internacional do Battle Royale e traz uma premiação total de US$ 2 milhões, cerca de R$ 11 milhões. Os 22 melhores times de 14 regiões, incluindo o Brasil, vão disputar o título de Campeão Mundial de Free Fire.

Assista:



O encontro acontece em Singapura entre os dias 22 e 29 de maio e o Campeão Mundial leva uma parcela do prêmio total de US$ 2 milhões – um dos maiores prêmios de e-Sports mobile.

Os 12 times que ficaram em primeiro ou segundo lugar nas regionais disputam as classificatórias, onde tudo começa. Os dois mais bem classificados se juntam aos 10 melhores times de cada região nas finais.

Legenda: Nobru já foi campeão mundial e quer repetir o feito após o título da LBFF 4 Foto: Reprodução/YouTube

"Bermuda", "Purgatório" e "Kalahari" serão os já conhecidos mapas da disputa. A pontuação será atribuída de acordo com a posição na tabela e número de abates nas partidas.

Essa será a segunda edição da FFWS, já que, por conta da pandemia do coronavírus, o mundial do ano passado foi cancelado. O atual campeão é o Corinthians, que levantou o troféu na FFWS Rio de Janeiro em novembro de 2019.