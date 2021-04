Free Fire ganha programas temáticos com Maah Lopez, Weedzão e Robertinha no YouTube

Os fãs do game mobile Free Fire vão poder conferir uma programação extensa com nomes atuantes do universo gamer. A Garena anunciou, nesta quinta-feira (29), a criação de programas especiais no YouTube. Maah Lopez, Weedzão e MuriloShooow são alguns dos nomes convidados. Os conteúdos têm como objetivo informar e trazer novidades relevantes à comunidade.

Maah Lopez apresentará o "Airdrop". Com vídeos semanais, o canal de comunicação oficial trará todas as últimas informações do jogo de maneira rápida e dinâmica. As produções irão ao ar às sextas-feiras, sempre às 19h, no YouTube Oficial do Free Fire.

Focado em trazer dicas fundamentais sobre Free Fire, o programa “Segue o Mestre” será apresentado por Peuzada, jogador profissional da Team Liquid, e trará ao jogador os melhores e mais recentes recursos do jogo. Além disso, Peu fará análises de gameplay precisas e irá destrinchar, de maneira didática, as estratégias usadas pelos profissionais.

Veja primeiro "Airdrop":

Tem ainda o "Papo de Guarita", programa quinzenal apresentado por Weedzão e Robertinha. Eles irão responder dúvidas da comunidade e mostrar os talentos dos fãs de Free Fire. A estreia do quadro acontece na próxima terça-feira, dia 4 de maio, às 19h.

A voz da Liga Brasileira de Free Fire, MuriloShooow também terá vídeos exclusivos. Nas produções semanais ele irá reagir e comentar os “melhores" piores clipes da comunidade, ou seja, aquelas jogadas mais incríveis e inusitadas. A estreia é prevista para 5 de maio, às 19h.