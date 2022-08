Free Fire celebra cinco anos no dia 27 de agosto com música e personagem de Justin Bieber

Os fãs do game mobile Free Fire vão comemorar o aniversário de cinco anos do jogo no próximo sábado (27). Um festival de eventos dentro e fora do aplicativo inclui um show e uma nova música do Justin Bieber. O ícone global apresentará "Beautiful Love (Free Fire)" em um palco virtual pela primeira vez.

Durante o evento, jogadores participantes terão a chance de chegar perto do personagem de Justin Bieber, o J.Biebs, através de uma série de minigames.

Veja trailer de ação com Justin Bieber:

No dia 30 de agosto, "Beautiful Love (Free Fire)", a música dedicada ao aniversário do Free Fire também será lançada em diversas plataformas de streaming, antes do lançamento oficial do clipe em setembro.

Recompensas e destaques do dia 27 de agosto

No dia da grande festa, uma variedade de itens e recompensas especiais ficará disponível para os jogadores, incluindo o personagem do ícone global Justin Bieber. Dentre os itens colecionáveis criados em parceria com o cantor, estão um carro esportivo especial, o Emote Movimentos Estilosos e muito mais.

Após a celebração do 5º aniversário, os jogadores podem esperar novo conteúdo pelo caminho. O evento especial Unindo o Mundo acabará em 3 de setembro com o capítulo Cápsula de Memórias, no qual será possível completar as missões finais, e contará com eventos e tokens anteriores do Free Fire que poderão ser trocados por recompensas especiais por tempo limitado.

Os jogadores poderão aproveitar ainda o novo modo de jogo, Cizânia Androide, que ficará disponível a partir do dia 3 de setembro. O modo será uma batalha entre 12 jogadores que começará com apenas um jogador Androide que tomará a forma de um novo avatar, com o objetivo de transformar os outros jogadores (Humanos) em Androides.