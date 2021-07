Xuxa diz que DJ Ivis deve ficar preso e não ter regalias

A apresentadora Xuxa Meneghel, 58, publicou nesta quinta-feira (15) nas redes sociais uma foto do DJ Ivis, de 30 anos, com uma tarja vermelha escrito "está preso" e defendeu que ele não deve ter regalias. O artista foi preso na quarta-feira (14) após a ex-mulher, Pamella Holanda, 27, denunciar uma série de agressões.

Xuxa publicou que tem muitas pessoas não fizeram nada ou por muito pouco estão "apodrecendo na cadeia". Ela afirmou que descobriu isso após pesquisar sua fala errada ao defender em uma live da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que remédios e vacinas sejam testados em presidiários, em março deste ano.

"Gostaria de saber se os advogados desse senhor covarde [DJ Ivis] têm filhas? Irmãs? Eu gostaria de saber se existe justificativa para tanta covardia? Então, porque não deixam ele preso e sem regalias, pois tem muita gente que não fez nada ou muito pouco e está apodrecendo na cadeia", escreveu Xuxa.

Ela questiona ainda porque o artista tem que ter regalias: "Advogados? E cuidados? Se ele tiver regalias nunca vão parar com agressões com mulheres".

Repercussão entre os seguidores de Xuxa

A postagem de Xuxa foi curtida com direito a emoji batendo palmas pela ex-modelo e amiga Luiza Brunet. Em 2016, ela afirmou ter sido agredida em Nova York pelo ex-companheiro Lírio Albino Parisotto, 62, com quem estava junto havia cinco anos.

Um internauta comentou a publicação da apresentadora justificando que "todo ser humano precisa de uma defesa, por isso existe advogado". Ela respondeu: "Mesmo um monstro? Deveriam não aceitar". Outro seguidor disse para a rainha dos baixinhos que "esse é um direito universal".

Uma mulher comentou a postagem de Xuxa falando que resta saber se DJ Ivis vai continuar preso com a "justiça falha". A apresentadora respondeu que as regalias são muito injustas. "Acho tudo muito injusto. Se não cobrarmos algo a mais, ficará por isso mesmo e ele ganhará mais seguidores".

Marília Mendonça e Maiara e Maraísa comemoram prisão

Antes da rainha dos baixinhos, as cantoras Marília Mendonça, 25, e a dupla Maiara e Maraisa comemoraram a prisão do DJ Ivis, 29, durante coletiva de imprensa para divulgar a live "Patroas", dia 24 de julho, e o lançamento de uma música sobre violência contra a mulher.

Marília disse que uma pessoa da sua equipe mostrou a notícia no celular durante a entrevista e ela quase saiu pulando para comemorar durante a coletiva.

Ela lembrou que muitas mulheres não denunciam seus agressores porque sabem que não vai acontecer nada. "[A prisão do DJ Ivis] é o mínimo que tinha que ser feito e a gente não tinha que comemorar isso".

Maraisa falou que a prisão do DJ Ivis é uma luz no fim do túnel por ele não ficar impune, principalmente por se tratar de um artista. "O povo gosta de passar a mão na cabeça por ser artista".

Maiara defendeu a exposição de agressões como a Pamella na internet por considerar muito importante porque chega nas casas das pessoas que estão passando pelo mesmo problema.

"Elas têm a reflexão: 'eu estou passando pela mesma coisa, o que ele está fazendo comigo é um relacionamento abusivo'. Ele está tendo padrões que vai me agredir [como a maioria dos casos]".