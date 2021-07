Marília Mendonça e Maiara e Maraísa lançam música temática após agressões do DJ Ivis

Conhecidas pela parceria no projeto "Patroas", a cantora Marília Mendonça e as irmãs Maiara e Maraisa se uniram em música temática contra a violência contra mulher. Nesta segunda-feira (12), o trio divulgou a letra no Instagram.

"Quem acompanha nosso trabalho nas redes sociais sabe que estamos selecionando o novo repertório das patroas que será apresentado na nossa próxima live. Essa é uma das músicas que está selecionada a alguns meses", explicou Marília Mendonça na rede social.

Escute canção:

Segundo a sertaneja, as todas elas choraram no dia que fizeram audição da composição. "Estávamos preparando um trabalho especial pra essa música de conscientização sobre a importância da denúncia contra a agressão a mulher, justamente por saber que somos referências pra muitas mulheres no Brasil".

Marília Mendonça ainda incetivou os seguidores a realizarem denúncias em caso de violência contra mulher. "Não deu pra esperar. Não temos mais tempo. estamos aqui com você. Ligue180 e denuncie! Você não está sozinha".