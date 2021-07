Luana Piovani avalia apoio à ex-mulher do DJ Ivis: ‘quando fui agredida não tinha campanha’

A atriz Luana Piovani comentou o apoio de mulheres dado nas redes sociais à ex-companheira de DJ Ivis. A cearense Pamella Holanda foi agredida pelo cantor e divulgou vídeos nas redes sociais em que aparece levando socos e chutes na frente da filha.

Em stories do Instagram, Luana comentou sobre o assunto e relembrou a agressão que sofreu do ex-namorado, o ator Dado Dolabella.



“Fico feliz em ver as mulheres se unindo e denunciando, pois, quando fui agredida não tinha campanha, nem Instagram. O agressor, seis meses depois, ganhou um reality [‘A Fazenda’] e as mulheres diziam: ‘Vem bater em mim’. As mulheres já me envergonharam e pioraram minha situação imensamente, suspiro aliviada em ver que uma mudança está acontecendo”, escreveu a atriz.

Legenda: Publicação nos stories de Luana Piovani Foto: Reprodução/Instagram

Luana sofreu agressão em 2008 e, quando expôs o caso, afirmou que levou um tapa no rosto tão forte que a derrubou no chão. O caso aconteceu em uma boate e a camareira que estava no local também foi atingida.

Dado chegou a ir preso por descumprir a decisão da justiça de manter uma distância de 250 metros de atriz, mas logo foi solto.

Em 2021, Luana mora com os filhos em Portugal. Além dela, a cantora Marília Mendonça falou sobre o caso violência doméstica envolvendo o DJ Ivis e criticou o fato do artista ter ganhado seguidores após o vídeo das agressões repercutir nas redes sociais.







Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit