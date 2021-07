DJ Ivis ganhou mais de 235 mil seguidores desde que agressões contra ex-esposa foram divulgadas

Desde que os vídeos de DJ Ivis agredindo a ex-esposa Pamella Holanda foram divulgados nesse domingo (11), o artista já ganhou mais de 235 mil seguidores no Instagram. No sábado (10), um dia antes da polêmica vir à tona, 723.470 usuários seguiam o paraibano, de acordo com a plataforma Social Blade.

Na noite desta segunda-feira (12), após 24 horas do episódio, Ivis conta com 958 mil seguidores, em verificação feita às 22h30. O site Social Blade aponta ainda que o número chegou a ser maior, com um pico de 978.854 usuários seguindo a conta.

Repercussão

O crescimento na rede social foi expressivo ainda no domingo, com a marca de mais 200 mil usuários a mais nas primeiras horas após a publicação das agressões no perfil de Pamella Holanda. Tanto a violência como o aumento no número de seguidores do produtor musical foram duramente criticados na internet.

Legenda: No domingo (11), dia que as agressões foram publicadas, DJ Ivis ganhou mais de 200 mil seguidores Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Marília Mendonça foi uma das pessoas que se posicionou: "Se você segue alguém capaz de fazer atrocidades como essa, isso diz muito sobre você", escreveu a sertaneja no Twitter nesta segunda-feira (12).

Legenda: Marília Mendonça criticou o ganho de seguidores do DJ agressor Foto: Reprodução .

Marília ainda mandou recado para fãs dela que seguem o agressor. "Se você segue ele e está entre meus seguidores eu te convido a se retirar pro seu próprio bem… Você já escolheu de que lado está".

Ana Clara Lima, apresentadora e ex-BBB também criticou o salto no Instagram de DJ Ivis após as agressões virem a público.

"Sobre uma pessoa que levanta a mão pra outra estar com quase 1M de seguidores do dia pra noite nem existem comentários que expliquem a seletividade do nosso povo de colocar na balança o certo e o abominável", comentou.

Legenda: A apresentadora Ana Clara se posicionou no Twitter Foto: Reprodução

Nas redes sociais, pessoas públicas e anônimos pedem, nas redes sociais, que pessoas deixem de ouvir as músicas do DJ.

Ele já perdeu contrato com Xand Avião e teve parceria com a cantora Flay cancelada. O sertanejo Zé Felipe afirmou que deve regravar música que tem em parceria com Ivis.

Agressões

Na sequência de vídeos, DJ Ivis aparece em casa, na sala e no quarto do bebê, agredindo a ex-companheira com socos e chutes. Em um dos arquivos divulgados, um homem assiste à agressão, mas não interfere. Em outro momento, a agressão acontece na presença da mãe de Pamella e da filha do casal.

Pamella relatou nesta segunda-feira (12), em entrevista ao colunista Leo Dias, que as agressões são recorrentes e começaram ainda quando ela estava grávida de cinco meses, em 2020. "Ele me pegou pelo pescoço", disse a estudante de arquitetura.