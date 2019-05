Vice-prefeito de Trairi é preso após atirar em carro descaracterizado da polícia

O vice-prefeito de Trairi, Erinaldo Freitas Moura, foi preso após atirar em um carro descaracterizado com policiais militares no distrito de Canaã, no município de Trairi, no interior do Ceará, na noite desta segunda-feira (13).

Um PM, que preferiu não se identificar, informou que os policiais estavam em uma ação para prender traficantes que passariam pela CE-085, em Trairi, quando pararam na entrada do distrito de Canaã para efetuarem uma ligação.

Logo em seguida, eles ouviram dois disparos de arma de fogo e, posteriormente, perceberam que um dos tiros atingiu a porta traseira do veículo em que os agentes de segurança estavam. O carro estava descaracterizado, sem símbolos da Polícia Militar.

Os policiais, então, pediram reforço e, após a chegada demais equipes, capturaram o vice-prefeito como suspeito de ser o autor dos disparos. De acordo com o agente de segurança, os tiros foram disparados de dentro da residência de Erinaldo Freitas, onde foi encontrado um revólver calibre 38, com restrição por roubo.

Erinaldo Freitas Moura foi encaminhado para da Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde prestou esclarecimentos e foi autuado por tentativa de homicídio e receptação.

Vários familiares do vice-prefeito o acompanharam até a Delegacia. Indignada com a situação, uma das parentes chegou a dançar funk em frente ao local enquanto eram feitos os procedimentos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o casa foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Trairi.