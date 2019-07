Trio faz motorista de aplicativo refém durante assalto em Fortaleza

Um motorista de aplicativo foi sequestrado por três suspeitos armados com faca no Bairro Maraponga, em Fortaleza, por volta das 11 h desta quarta-feira (4). Os suspeitos abordaram o motorista, anunciaram assalto, tomaram a direção do carro e colidiram em dois veículos após perseguição policial na Avenida Godofredo Maciel. Um adolescente foi apreendido.

De acordo com a polícia, os suspeitos abordaram o motorista de aplicativo próximo ao Detran e ameaçaram a vítima com uma faca apontada para seu pescoço. Quando chegaram próximo à lagoa do bairro Maraponga e avançaram o semáforo quando perceberam que estavam sendo perseguidos, colidindo em dois veículos.

A polícia apreendeu um adolescente suspeito e os outros dois fugiram.