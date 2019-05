Técnico de enfermagem furtava celulares de pacientes atendidos por ele em hospital de Brejo Santo

Um técnico de enfermagem foi detido e autuado por furtar celulares de pacientes atendidos por ele em Brejo Santo. A polícia chegou ao homem nesta quarta-feira (29), após rastrear o aparelho de uma pessoa assassinada em março de 2018.

O suspeito de furto tem 45 anos e trabalhava no Hospital Geral de Brejo Santo. A direção do hospital se pronunciou afirmando que o homem foi demitido das funções.

De acordo com o delegado da Delegacia Regional de Brejo Santo, Robeilton Amorim, a vítima assassinada no ano passado foi atendida pelo técnico. O crime ocorreu nas proximidades do hospital. Ainda segundo o delegado, o aparelho celular era fundamental para a polícia chegar até os suspeitos do assassinato. Ao rastrearem, o encontraram com o técnico de enfermagem.

“A polícia investigava um homicídio que havia ocorrido próximo à BR-116, próximo ao hospital em que o técnico de enfermagem trabalha. Conseguimos identificar o aparelho e descobrimos que o mesmo estava com o técnico de enfermagem. Ele estava de posse do aparelho da vítima que havia sido baleada e morta ano passado”, disse o delegado.

Em depoimento à polícia, o técnico de enfermagem confessou o furto deste e de pelo menos outros dois aparelhos celulares, também de pacientes atendidos por ele na unidade hospitalar.

“Nós localizamos mais outros dois celulares que ele relata ter subtraído de pacientes em atendimento no hospital. Foi possível recuperar os outros dois e entraremos em contato com as vítimas para devolvê-los", relatou Amorim.

Os celulares estavam sendo usado por familiares do profissional de saúde.

O técnico de enfermagem foi liberado após o depoimento, mas vai responder pelo crime de furto qualificado.