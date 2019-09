Suspeitos de sequestrar e estuprar jovem mantida em cativeiro são presos três anos após o crime

A polícia prendeu três homens suspeitos de sequestrar, manter em cativeiro e estuprar uma jovem no Bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. O crime ocorreu em dezembro 2016 e os suspeitos, que moram no mesmo bairro da ocorrência, foram capturados entre este sábado (7) e esta terça-feira (10). Dois deles são irmãos.

A vítima, atualmente com 20 anos, foi sequestrada após ser abordada por um suposto flanelinha no polo de lazer do bairro. O homem a ameaçou com uma faca de cozinha e a levou para o cativeiro. No local, ela foi dopada e sofreu estupro, segundo informações do delegado titular do 12º Distrito Policial, Carlos Alexandre. À época, a companheira da jovem foi extorquida pelos criminosos e pagou R$ 1000 pela liberdade da mulher.

Após ser libertada, a vítima acionou a polícia e realizou exames periciais. Com o material genético recolhido, a polícia conseguiu comprovar a participação de pelo menos dois dos três suspeitos na violência sexual.

Prisões

Daniel Lima Gomes, 24, foi o primeiro a ser preso, neste sábado (7) e conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) por crime de violência doméstica. No local, foi constatado o mandado de prisão em aberto referente ao crime de 2016.

O segundo capturado é Antônio Henrique Lima Gomes, 25, irmão de Daniel. Ele foi encontrado no Conjunto Ceará, mesmo bairro da ocorrência criminosa. E o terceiro homem, Francisco George Gonçalves Lobo, 29, foi preso em Aracati, onde estava internado em uma clínica de reabilitação.

O delegado Carlos Alexandre acredita que a vítima foi escolhida pelos criminosos de forma aleatória, já que os três são usuários de drogas.

Os suspeitos vão responder a crimes de estupro e extorsão mediante sequestro, informou o titular do 12º DP.