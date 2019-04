Suspeitos atiram próximo a escola na Serrinha, em horário de aula

Suspeitos dispararam tiros próximo a uma escola municipal na tarde desta segunda-feira (1º), no bairro Serrinha, em Fortaleza. A mãe de uma aluna, que preferiu não se identificar, disse que os estudantes da instituição foram liberados mais cedo por causa do ocorrido, e as aulas suspensas nestas segunda (1º) e terça-feiras (2). Ninguém ficou ferido.

“Atiraram em direção à escola, por volta de 13h40. Vinte minutos depois começaram a liberar os alunos. Os policiais foram pra porta da escola pra esperar eles saírem”, disse a mulher.

As informações passadas no local à Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram de que um veículo de cor preta parou e um dos ocupantes efetuou disparos para o alto. Os suspeitos fugiram em seguida. A polícia fez buscas pela região, mas ninguém foi preso.

A Secretaria da Educação do Ceará, por meio da Superintendência das Escolas Estaduais, informou que as aulas transcorreram dentro da normalidade, com base no calendário planejado pela escola. Reforçou também que não houve feridos.

Ainda segundo a polícia, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar na identificação dos suspeitos, com garantia de sigilo e anonimato.

As denúncias podem ser feitas pelo número 181, ou ainda para o número ‪‪(85) 3101-3529 / 3101-3530, do 25º Distrito Policial (DP).