Suspeito mata jovem dentro de campo de futebol no Siqueira

Um suspeito matou um jovem dentro de um campo de futebol na noite desta quarta-feira (15), na Travessa Jaçanaú, no Bairro Siqueira.

De acordo com a polícia, Francisco Vinícius Gonzaga Almeida, de 20 anos, estava no local assistindo uma partida quando foi atingido na cabeça pelos disparos. Momentos antes do crime, o suspeito ficou sentado em um banco observando a vítima. O criminoso fugiu em seguida.

Conforme a polícia, Francisco Vinícius tem antecedentes criminais por homicídio. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realiza investigações para tentar identificar o criminoso e a motivação da morte.