Seguradora que oferece serviços contra roubo de carros é assaltada em Sobral

Era por volta das 18h desta terça-feira, em Sobral, quando uma seguradora veicular, localizada no centro do município, próximo ao Mercado Público, foi assaltada. Os funcionários já estavam encerrando o expediente quando foram surpreendidos por dois homens armados que entraram anunciando o assalto.

“Estava no meu escritório e percebi uma movimentação estranha na nossa recepção. Dois indivíduos chegaram de capacete, invadindo, anunciando o assalto. Um deles avançou na porta e veio até a minha sala”, explica o proprietário que não quis se identificar. Segundo ele, os criminosos levaram os pertences de todos. “Telefones, cordão, alianças e uma quantia de 400 reais, dinheiro dos próprios funcionários”, lembra.

Esse é o primeiro assalto registrado na seguradora, que funciona há dois anos no centro de Sobral oferecendo serviços de proteção a seus associados contra roubos e furtos de carros e motos. “Como uma seguradora, a gente nunca espera que isso aconteça com a gente. Temos o costume de receber os associados que foram roubados e agora nós é que fomos assaltados”, pontua o dono do estabelecimento.

Ocorrência

Como medida protetiva, a loja só possuia sistema de monitoramento por câmeras. No momento do ocorrido a polícia foi chamada e fez o atendimento inicial. As imagens do sistema de segurança acabaram vazando nas redes sociais.

Por ser um local que não há circulação de dinheiro, o proprietário nunca viu necessidade de contratar segurança armada. As primeiras medidas tomadas na manhã desta quarta-feira (27) pelo dono da empresa foi recuperar chips e bloquear celulares.

Como o Boletim de Ocorrência do caso ainda não foi feito, a Delegacia Regional de Sobral e Delegacia Civil Municipal de Sobral não começou a investigação.