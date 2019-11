Sargento da Polícia Militar é investigado pela CGD por suspeita de estupro de vulnerável

A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) instaurou um Conselho de Disciplina para investigar as ações de um sargento da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) suspeito de estupro de vulnerável contra uma menina de 10 anos de idade, no município de Varjota. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará nessa quarta-feira (6).

A vítima afirmou, em um Boletim de Ocorrência (B.O.), conforme a portaria, que o suspeito, no dia 7 de outubro de 2018, em uma confraternização na própria residência, na qual familiares e amigos estavam presentes, levou ela e outra garota, de 9 anos, para o banheiro. As duas crianças, então, teriam fugido do cômodo às pressas. A menina de 10 anos, assustada e chorando, relatou para o pai o abuso.

Conforme o documento oficial, a criança informou também que foi estuprada pelo sargento em julho de 2018. Disse ainda que os assédios praticados pelo suspeito aconteciam desde que ela tinha oito anos de idade. A menina relatou que o militar dizia que ela não falasse nada sobre os abusos para os familiares e amigos.

O Conselho de Disciplina, segundo o Diário Oficial, vai apurar as possíveis transgressões disciplinares cometidas pelo sargento e a incapacidade moral deste de permanecer nos quadros da Polícia Militar.