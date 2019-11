Sacos com maconha são jogados em quintal de vizinho durante abordagem da PM e suspeito é preso

Quase nove quilos de maconha foram apreendidos dentro da casa de um homem na madrugada deste domingo (3), em Juazeiro do Norte, no Ceará. Durante a ação, o suspeito chegou a fechar a porta e arremessar várias sacolas contendo a droga para dentro do quintal do vizinho, ao perceber que seria abordado pelos policiais.

De acordo com Secretaria da Segurança Pública, Fábio Cristian Alves Pinheiro, de 43 anos estava com cerca de 8,6 kg de maconha armazenada em várias sacolas plásticas dentro de sua casa no bairro Antônio Vieira.

Em outra abordagem, Edson dos Santos Vitorino, de 33 anos foi preso quando trafegava em um ciclomotor no bairro Pedrinhas. Ele estava com 23 gramas de cocaína que seriam entregues para outro homem. Ele não revelou o destinatário.

Ambos foram levados para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foram autuados em flagrante por tráfco de drogas. Além dos entorpecentes, outros materiais foram apreendidos, como celulares, dinheiro e balanças de precisão. As prisões foram realizadas durante uma ação do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).