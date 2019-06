Quatro homens são presos por comércio de anabolizantes em Limoeiro do Norte

A Polícia Civil prendeu um empresário, dois fisiculturistas e um instrutor de academia com anabolizantes na última quarta-feira (5), em Limoeiro do Norte, no Ceará. As informações das prisões foram divulgadas nesta sexta-feira (7).

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os produtos eram comercializados dentro de academias do município. Elias Francisco Regis Neto, de 40 anos, era dono de uma academia na região. Cleudson de Almeida Sousa, 35 anos, atuava como instrutor junto dos irmãos Tuianan Chaves da Silva, de 33 anos e Uianan Chaves da Silva, de 36, que são os fisiculturistas. Eles enganavam os alunos ao vender produtos como algo permitido e benéfico para a saúde dos consumidores.

De acordo com Bruno Varela, titular da Delegacia de Limoeiro do Norte, os quatro homens receitavam as substâncias como remédios lícitos.

“Algumas vítimas compravam uma espécie de ‘pacote’ de serviços que incluía a prescrição de dietas, exercícios físicos e o uso das substâncias anabolizantes. Para algumas pessoas, eles vendiam como se fossem medicamentos lícitos”, explicou Varela.

O delegado destacou também que eles atuavam como uma "espécie de sociedade", em que um abastecia o outro. "Quando um deles precisava de uma determinada substância e não tinha, o outro cedia o material", afirma.

Detenções

A detenção do quarteto foi realizada após três meses de investigações sobre o comércio de anabolizantes na região. O primeiro a ser preso foi Cleudison de Almeida. Ele estava com algumas substâncias do produto dentro da mochila. Ele tinha passagem pela polícia por crime de trânsito e lesão corporal. Em seguida, foi detido Uianan, em uma academia.

O terceiro a ser detido foi Tuianan, com quem os policiais encontraram mais material ilícito. Os dois irmãos não tinham antecedentes criminais. O último a ser preso foi Elias Francisco. Capurado em casa, ele estava em posse de vários frascos com anabolizantes. O empresário já respondia pelos crimes de receptação.

Foram apreendidos celulares, seringas, agulhas, mais de 19 frascos e sete caixas de comprimidos de esteroides anabolizantes, além de algodão, seringas e medicamentos de uso controlados.

Todos foram encaminhados para a Delegacia de Limoeiro do Norte e autuados por falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos e mediciais, de acordo com o que está estabelecido no artigo 273 do Código Penal. Eles ainda terão que pagar uma multa, mas o valor não foi divulgado. O comércio de anabolizantes é considerado crime hediondo.

A Delegacia de Limoeiro do Norte vai prosseguir com as investigações na tentativa de identificar e prender o fornecedor dos anabolizantes.